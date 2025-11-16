Uomini e Donne il guadagno di Tina Cipollari | cosa disse un’ex tronista

Anticipazionitv.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quanto guadagna davvero Tina Cipollari per lavorare a Uomini e Donne? Né la diretta interessata né Fascino hanno mai comunicato cifre. Restano però voci e calcoli “possibili” che negli anni hanno acceso il dibattito: un post di una ex tronista, stime di alcuni portali e la curiosità del pubblico. Scopriamo nel dettaglio la cifra che è trapelata e cosa ha raccontato l’opinionista a  Verissimo. La “malattia” confessata da Tina Cipollari a Verissimo Uomini e Donne, il cachet di Tina Cipollari: lo sfogo di Rossella Intellicato. Anni fa, l’ex tronista Rossella Intellicato attaccò Tina Cipollari sui social parlando di un presunto compenso mensile. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

uomini e donne il guadagno di tina cipollari cosa disse un8217ex tronista

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, il guadagno di Tina Cipollari: cosa disse un’ex tronista

Contenuti che potrebbero interessarti

uomini donne guadagno tinaTina Cipollari, chi è: figli, vero nome, Instagram, giovane/ “A Uomini e Donne ho capito tutto sui maschi” - Scopriamo tutto sulla celebre opinionista di Uomini e Donne: quanti anni ha, vita privata, marito e figli. ilsussidiario.net scrive

uomini donne guadagno tinaTina Cipollari e il passato da corteggiatrice a Uomini e Donne: "È nato tutto per scherzo". Poi parla del rapporto con Maria de Filippi - La prima volta che Tina Cipollari ha sceso le scale dello studio di Uomini e Donne non lo ha fatto nelle vesti di opinionista - Come scrive corrieredellumbria.it

uomini donne guadagno tinaUomini e donne, Tina stronca Gemma: 'Non troverà l'amore, non la vuole nessuno' - A Verissimo, Tina ha punzecchiato Gemma sulle sue delusioni d’amore e ha poi ricordato il loro abbraccio in studio: 'Ero sincera' ... Segnala it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Uomini Donne Guadagno Tina