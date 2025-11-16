Unire identità memoria e sviluppo | il governo lancia il Turismo delle Radici per rilanciare l’Irpinia

Avellinotoday.it | 16 nov 2025

Avellino, 16 novembre 2025 - Il governo italiano ha avviato il progetto pilota Turismo delle Radici, un’iniziativa destinata a promuovere il rilancio culturale, economico e sociale dei borghi storici dell'Irpinia.La scelta di questa regione, storicamente caratterizzata da un forte spopolamento e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

