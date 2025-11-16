Unieuro Forlì senza mordente l' effetto Palafiera non c' è più | domina la corazzata Scaligera
Un altro boccone amaro da digerire. Dopo il viaggio amaro di Livorno, l’Unieuro Forlì incappa nella seconda sconfitta della settimana, cedendo contro la Scaligera Verona col punteggio di 74-85 davanti ai 2783 presenti. La squadra di coach Antimo Martino ha pagato una serata negativa al tiro, con. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
