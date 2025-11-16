Unieuro Forlì nessuna svolta | secondo stop di fila contro Verona

Forlì, 16 novembre 2025 – Secondo stop di fila per la Pallacanestro 2.015, che cede contro Verona per 74-85. Mai in vantaggio, i biancorossi tengono testa ai veneti ma sono costretti a capitolare dinanzi ad una formazione ricca di talento e soluzioni. Harper il migliore dei suoi con 22 punti e 7 rimbalzi. Verona pressa a tutto campo e mette subito in grande difficoltà Forlì. Con cinque triple a segno in meno di 8’, la Tezenis trova il +8 (12-20). I padroni di casa restano al gancio con Harper (24-24), prima di tornare a subire l’energia degli avversari: break di 0- 13 e i gialloblù mettono le ali (24-37). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

