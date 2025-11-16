F irenze, 13 nov. (askanews) – Una mostra di Armin Linke che offre una lettura critica di Firenze attraverso le fotografie dell’artista poste in dialogo con immagini storiche e documentarie della Fototeca del Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max-Planck-Institut, ospitata a Palazzo Grifoni Budini Gattai nel capoluogo fiorentino. Leggi anche › Firenze, pittura e musica in mostra per Lucio Dalla “ Armin Linke: The City as Archive. Florence ” è un progetto che indaga il tema degli archivi come elemento della fotografia contemporanea. E lo stesso artista ci ha introdotto all’esposizione: “La mostra – ci ha spiegato Linke – nasce in un dialogo con Hannah Baader e Costanza Caraffa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

