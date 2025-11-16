Una colata di sangue in quel punto Garlasco svolta clamorosa

Thesocialpost.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova perizia dei RIS di Cagliari sul delitto di Garlasco, depositata a metà settembre presso la Procura di Pavia, ha riaperto un caso che sembrava chiuso. Le prime indiscrezioni tecniche indicano che alcuni elementi potrebbero ribaltare certezze considerate ormai definitive. La Bloodstain Pattern Analysis (BPA) conferma la presenza di un solo aggressore, ma ridisegna la dinamica del delitto, modificando la sequenza dei colpi e i movimenti all’interno dell’abitazione. Una lettura che non coincide del tutto con le analisi che portarono alla condanna definitiva di Alberto Stasi nel 2015. Il punto più delicato riguarda la colata di sangue alla base della scala, un dettaglio a lungo ritenuto marginale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

una colata di sangue in quel punto garlasco svolta clamorosa

© Thesocialpost.it - “Una colata di sangue in quel punto”. Garlasco, svolta clamorosa

Scopri altri approfondimenti

colata sangue quel punto“Una colata di sangue in quel punto”. Garlasco, svolta clamorosa - La nuova perizia dei RIS di Cagliari sul delitto di Garlasco, depositata a metà settembre presso la Procura di Pavia, ha riaperto un caso che sembrava chiuso. thesocialpost.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Colata Sangue Quel Punto