Una colata di sangue in quel punto Garlasco svolta clamorosa
La nuova perizia dei RIS di Cagliari sul delitto di Garlasco, depositata a metà settembre presso la Procura di Pavia, ha riaperto un caso che sembrava chiuso. Le prime indiscrezioni tecniche indicano che alcuni elementi potrebbero ribaltare certezze considerate ormai definitive. La Bloodstain Pattern Analysis (BPA) conferma la presenza di un solo aggressore, ma ridisegna la dinamica del delitto, modificando la sequenza dei colpi e i movimenti all’interno dell’abitazione. Una lettura che non coincide del tutto con le analisi che portarono alla condanna definitiva di Alberto Stasi nel 2015. Il punto più delicato riguarda la colata di sangue alla base della scala, un dettaglio a lungo ritenuto marginale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
