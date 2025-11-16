Tra le meraviglie naturalistiche dell’Italia centrale spicca il più grande lago vulcanico d’Europa, una vera oasi di biodiversità. Situato in provincia di Viterbo, al confine tra Lazio, Umbria e Toscana, questo specchio d’acqua si estende per oltre 113 chilometri quadrati e rappresenta un patrimonio ambientale e culturale di rilievo nazionale. Il Lago di Bolsena si è formato circa 370.000 anni fa, a seguito del collasso della caldera del complesso vulcanico dei Monti Vulsini, un’antica struttura vulcanica che ha plasmato l’area circostante. Il crollo di questa caldera ha generato una vasta conca che, con il passare dei millenni, si è riempita d’acqua dando vita all’attuale lago. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Un tesoro naturale sotto gli occhi di tutti: il lago vulcanico che sorprende il mondo