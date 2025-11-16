Un tesoro naturale sotto gli occhi di tutti | il lago vulcanico che sorprende il mondo
Tra le meraviglie naturalistiche dell’Italia centrale spicca il più grande lago vulcanico d’Europa, una vera oasi di biodiversità. Situato in provincia di Viterbo, al confine tra Lazio, Umbria e Toscana, questo specchio d’acqua si estende per oltre 113 chilometri quadrati e rappresenta un patrimonio ambientale e culturale di rilievo nazionale. Il Lago di Bolsena si è formato circa 370.000 anni fa, a seguito del collasso della caldera del complesso vulcanico dei Monti Vulsini, un’antica struttura vulcanica che ha plasmato l’area circostante. Il crollo di questa caldera ha generato una vasta conca che, con il passare dei millenni, si è riempita d’acqua dando vita all’attuale lago. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Approfondisci con queste news
Dal bosco alla tavola con tutta la loro bontà naturale. I funghi di muschio, Calaciura, sono ideali per arricchire contorni o secondi piatti con un tocco rustico e genuino. Profumati, teneri e ricchi di sapore: un piccolo tesoro di natura! ? +39 095 302154 C - facebook.com Vai su Facebook
Un tesoro naturale sotto gli occhi di tutti: il lago vulcanico che sorprende il mondo - Ecosistema unico e tutela ambientale Nonostante le sue origini di natura vulcanica, oggi il Lago di Bolsena è un ambiente ricco di vita e biodiversità. Scrive lopinionista.it
Con questa mossa le borse sotto gli occhi spariranno in 24 ore - Le borse sotto gli occhi sono un inestetismo comune e molto fastidioso: ecco come puoi liberartene naturalmente in 24 ore. Riporta sfilate.it
Borse sotto gli occhi: indizi estetici di un fegato che chiede attenzione - Studi recenti indagano la correlazione tra gonfiore perioculare e funzionalità epatica ... Segnala iodonna.it