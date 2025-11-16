Un carico di 1500 bombe carta spedito a Catania con un ignaro corriere L' esplosione ha generato un cratere largo 5 metri VIDEO
La Polizia di Stato ha sequestrato un carico di 1.500 pericolosissimi ordigni rudimentali spediti a Catania tramite un ignaro corriere che cura le spedizioni in ambito nazionale ed internazionale, scongiurando così il verificarsi di concreti pericoli per l’incolumità dei cittadini. Il maxi sequestro è stato eseguito dai poliziotti della squadra artificieri della Questura di Catania intervenuti. 🔗 Leggi su Feedpress.me
