Un carico di 1500 bombe carta spedito a Catania con un ignaro corriere L' esplosione ha generato un cratere largo 5 metri VIDEO

La Polizia di Stato ha sequestrato un carico di 1.500 pericolosissimi ordigni rudimentali spediti a Catania tramite un ignaro corriere che cura le spedizioni in ambito nazionale ed internazionale, scongiurando così il verificarsi di concreti pericoli per l’incolumità dei cittadini. Il maxi sequestro è stato eseguito dai poliziotti della squadra artificieri della Questura di Catania intervenuti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

