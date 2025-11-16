Un aiuto per i pazienti affetti da sla | l' associazione Fabionlus dona un’auto all’Ausl Romagna

L’Associazione Fabionlus odv ha donato mercoledì una Fiat Panda all'Ausl Romagna. Servirà ai professionisti sanitari per garantire e facilitare gli accessi a domicilio per i pazienti malati di sla. La consegna è avvenuta presso la concessionaria Ghetti di Ravenna.Tale iniziativa è scaturita dalla. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

