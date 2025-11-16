Ultimissime Inter LIVE | 5 nerazzurri tra i titolari con la Norvegia diversi recuperi e ritorni ad Appiano

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull'Inter Table of Contents. Ultimissime Inter Live di DOMENICA 16 NOVEMBRE. Ultimissime Inter Live di SABATO 15 NOVEMBRE. Ultimissime Inter Live di VENERDI' 14 NOVEMBRE. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI' 13 NOVEMBRE. Ultimissime Inter Live di DOMENICA 16 NOVEMBRE. Formazioni ufficiali Italia Norvegia, Gattuso ha scelto: ecco la decisione sui 5 nerazzurri Formazioni ufficiali Italia Norvegia: le scelte dei due tecnici per l'ultima sfida delle Qualificazioni al Mondiale 2026 Dumfries Inter, il CT olandese Koeman: «Lo volevamo con noi, ma il club ha deciso di richiamarlo» Dumfries Inter, tra calendario pesante e richiami dei club: perché l'esterno nerazzurro ha lasciato il ritiro ed è tornato prima nel capoluogo lombardo Inter Milan, il rientro di Mkhitaryan slitta, Dumfries verso la titolarità.

