Tutti giovanissimi! Schianto tra due macchine prima dell’alba | una scena impressionante
Il tratto buio della Pedemontana tra Bregnano-Lazzate e Lentate sul Seveso si è trasformato in un corridoio di sirene poco dopo le cinque del mattino, quando il silenzio della notte si è spezzato per un incidente che ha coinvolto due auto e otto ragazzi, alcuni giovani appena maggiorenni, altri ancora minorenni. A quell’ora la nebbia residua e l’asfalto freddo disegnano una strada dove ogni errore pesa di più, e i primi automobilisti arrivati hanno trovato lamiere sparse e fari accesi nel vuoto, mentre il traffico quasi inesistente sembrava sospeso nel tempo. In mezzo allo schianto, le voci rotte dei soccorritori hanno iniziato a emergere tra l’odore acre del metallo e quello della benzina, con il lavoro rapido delle prime ambulanze arrivate sul posto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
