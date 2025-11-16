Tulsa king stagione 3 episodio 9 recensione | samuel l jackson il re di new orleans fa un debutto audace e di stile

Il finale di stagione di Tulsa King stagione 3 si è arricchito di un evento di grande impatto, segnato dall’ingresso di un personaggio di spicco interpretato da Samuel L. Jackson. La serie, noto crime-drama con protagonista Sylvester Stallone, continua a evolversi grazie a sviluppi che promettono di ridefinire il suo percorso narrativo, aprendo prospettive interessanti anche per i prossimi capitoli. l’arrivo di Samuel L. Jackson in Tulsa King: il punto di svolta. Nel nono episodio di stagione 3, intitolato “Dead Weight”, si assiste all’ingresso di Russell Lee Washington Jr., interpretato dall’attore di fama mondiale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

