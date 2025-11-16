Trump fa guerra ai cartelli della droga del Venezuela e a Maduro ma l’obiettivo è un altro | il petrolio

Il presidente venezuelano Maduro ha chiesto a sei regioni orientali del Paese di organizzare “una marcia permanente nelle strade” dopo la ripresa delle esercitazioni militari statunitensi a Trinidad e Tobago. La leader dell’opposizione e premio Nobel della Pace, Maria Corina Machado, ha rivolto un appello agli uomini che “obbediscono agli ordini infami” di Maduro a deporre le armi e a disobbedire al governo. Il presidente ha cantato la canzone Imagine ad un comizio invocando la pace: un “dono di Lennon all’umanità”, ha detto. Trump valuta i piani per il dopo-Maduro. Tra le ipotesi c’è l’esilio, l’arresto e il processo negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Trump fa guerra ai cartelli della droga del Venezuela e a Maduro, ma l’obiettivo è un altro: il petrolio

