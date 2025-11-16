Troppo Brescia per il Napoli Basketball | Bilan e Della Valle devastanti finisce 72-85
Guerri Napoli esce sconfitto al Palabarbuto 72-85: troppo forte la capolista, Brescia sempre in controllo della partita Primo quarto Come accade spesso dall’inizio della stagione, a iscriversi subito a referto è Willy Caruso. Brescia risponde con Bilan, che sfrutto centimetri ed esperienza in area. Della Valle si sblocca con una bomba da tre, mentre coach Magro è costretto a chiamare il primo timeout a 3? dal termine del primo periodo. Gli azzurri restano a galla, nonostante la superiorità di Brescia. Bilan protagonista, con 6 punti e 3 rimbalzi. 15-23 Secondo quarto Napoli prova a scuotersi, anche grazie all’ottima difesa di Treier. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Leggi anche questi approfondimenti
Risultati del weekend Il fine settimana è stato più che positivo per le nostre squadre giovanili, che portano tutte a casa i tre punti: Gli U12 partono forte contro Brescia 2 e fanno vedere delle cose parecchio positive. Ogni tanto c'è un po' troppo disord - facebook.com Vai su Facebook
LIVE | NAPOLI BASKETBALL VS GERMANI BRESCIA: DIRETTA 1Q 15-23 10' - NAPOLI BASKETBALL vs GERMANI BRESCIA diretta testuale 1Q Live - Riporta pianetabasket.com
| Napoli Basketball vs Germani Brescia: diretta 3Q 44-56 27' - NAPOLI BASKETBALL vs GERMANI BRESCIA diretta testuale 3Q Live - Scrive pianetabasket.com
LIVE – Serie A, Napoli Basketball-Germani Brescia 33-44 - Germani Brescia, match valido per l'8ª giornata del campionato di Serie A Basket. Secondo iamnaples.it