Troppo Brescia per il Napoli Basketball | Bilan e Della Valle devastanti finisce 72-85

Guerri Napoli esce sconfitto al Palabarbuto 72-85: troppo forte la capolista, Brescia sempre in controllo della partita Primo quarto Come accade spesso dall'inizio della stagione, a iscriversi subito a referto è Willy Caruso. Brescia risponde con Bilan, che sfrutto centimetri ed esperienza in area. Della Valle si sblocca con una bomba da tre, mentre coach Magro è costretto a chiamare il primo timeout a 3? dal termine del primo periodo. Gli azzurri restano a galla, nonostante la superiorità di Brescia. Bilan protagonista, con 6 punti e 3 rimbalzi. 15-23 Secondo quarto Napoli prova a scuotersi, anche grazie all'ottima difesa di Treier.

