Tron legacy spinoff di disney era molto migliore di tron ares
Il franchise di Tron ha attraversato numerosi momenti di alti e bassi, con l’ultima pellicola Tron: Ares del 2025 che ha deluso le aspettative di pubblico e critica. Nonostante le aspettative di riavvio di uno dei brand più riconoscibili di Disney, il film si è rivelato un fallimento in termini di impatto e coerenza narrativa, lasciando più domande che risposte. Un’analisi approfondita delle produzioni e delle potenzialità ancora inesplorate permette di individuare alcune strade da seguire per il rilancio di una delle saghe più visivamente iconiche e innovativi nel panorama della fantascienza. la storia di tron e le sue evoluzioni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
