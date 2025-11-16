Trombe Marine e Allagamenti a Genova | resoconto degli eventi di sabato 15 novembre

Genova – La giornata di sabato 15 novembre 2025 è stata caratterizzata da una serie di fenomeni atmosferici intensi lungo il litorale genovese e nelle aree limitrofe. Le condizioni instabili associate al transito di un sistema perturbato hanno favorito la formazione di diverse trombe marine davanti alla città, alcune delle quali hanno raggiunto la terraferma causando danni localizzati. Almeno cinque trombe marine arrivate a terra. Secondo le prime ricostruzioni, almeno cinque trombe marine hanno toccato il suolo nel corso della mattinata: Quattro nel territorio comunale di Genova, interessando in particolare il Ponente.

