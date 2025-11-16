Trasferito d' ufficio al rientro dalla missione all' estero militare vince il ricorso | sì all' indennità per i disagi
Un ufficiale dell’Esercito italiano ha vinto una causa contro il Ministero della Difesa per il riconoscimento dell’indennità di trasferimento che gli era stata negata dopo il rientro da una missione all'estero.La vicendaL’ufficiale prestava servizio a Roma prima di essere assegnato, nel novembre. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
