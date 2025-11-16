Tragedia sulla Domitiana | è morta la professoressa Tina Spatarella

Napolitoday.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tina Spatarella, 61enne di Aversa, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nei pressi dello svincolo di Villa Literno sulla Domitiana, nella notte tra le 2 e le 3 del mattino di domenica 16 novembre. Altre tre persone sono rimaste gravemente ferite.È caccia al pirata della strada che. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

