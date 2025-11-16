Tragedia in un hotel di Istanbul | madre e due figli morti per sospetta intossicazione evacuata la struttura

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una vacanza che si trasforma in dramma. Una donna e i suoi due figli sono deceduti a Istanbul, in Turchia, a seguito di una presunta intossicazione alimentare, mentre il padre – unico sopravvissuto – è attualmente ricoverato in gravi condizioni. Le autorità locali hanno evacuato l’hotel in cui soggiornava la famiglia turco-tedesca, senza però precisare quante persone siano state coinvolte nell’emergenza. Restano tuttora in corso le indagini per chiarire l’origine del malore che ha causato la morte della madre e dei due piccoli. Cosa è accaduto nei giorni precedenti. Secondo quanto riportato dai media turchi, la famiglia era partita dalla Germania per una breve vacanza a Istanbul. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia in un hotel di Istanbul: madre e due figli morti per sospetta intossicazione, evacuata la struttura

