Luceverde Roma dentro va ti cambia la viabilità nella zona di Piazza Venezia a partire da oggi chi proviene da via Cesare Battisti e da via del corso dovrà obbligatoriamente svoltare verso via del Plebiscito via d'aracoeli i mezzi che arrivano da via del Teatro di Marcello invece continueranno a transitare sulla piazza le modifiche necessarie per l'avanzamento del cantiere per la realizzazione della stazione della metro C resteranno in vigore sino al 2031 proseguono i lavori al ponte dell'Industria l'infrastruttura resterà chiusa tutte le notti a partire da oggi e fino alla notte di mercoledì 19 novembre nella fascia oraria dalle 22 alle 6 del mattino il divieto riguarda anche via del Porto Fluviale tra via delle Conce via della riva Ostiense con deroghe per i residenti a partire dalle 20 di giovedì 20 novembre fino alle 6 di lunedì 24 novembre la chiusura sarà invece continuativa come sempre per tutti i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luce punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-11-2025 ore 20:30

