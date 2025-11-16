Traffico Lazio del 16-11-2025 ore 09 | 30

Luceverde Lazio Bentrovati regolare il traffico in queste ore su strade ed autostrade della Regione lavori sulla via Salaria con transito a senso unico alternato tra Antrodoco e si tratti santuari In entrambe le direzioni possibile la formazione di rallentamenti da ieri sabato 15 novembre su Molte strade ed autostrade del territorio nazionale è scattato l'obbligo di viaggiare con pneumatici invernali o muniti di catene a bordo tale disposizione che resterà in vigore fino al 15 di aprile è valida Indipendentemente dalle condizioni del tempo ricordiamo che oggi domenica per agevolare la circolazione fermo dei mezzi pesanti fino alle 22 sotto tutta la rete viaria Nazionale Salvo naturalmente quelli autorizzati dalla legge ed è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale

