Il rapporto delle donne con il denaro in Italia è ancora segnato da differenze sostanziali rispetto agli uomini, differenze che non sono frutto di scelte individuali, ma di un sistema culturale, legislativo e finanziario che per secoli ha limitato la partecipazione femminile alla vita economica. La gestione delle risorse finanziarie è stata a lungo considerata prerogativa maschile. Questo ha determinato un effetto duraturo: le donne tendono a restare ai margini della pianificazione patrimoniale, degli investimenti e della gestione del credito, con conseguenze evidenti sul lungo termine. Oggi le disparità sono concrete e misurabili. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Tra donne e finanza. Un viaggio tra stereotipi e conquiste