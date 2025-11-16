Tommaso Primo incanta la seconda serata dell’Estate di San Martino 2025 | FOTO

Una piazza Macrì completamente sold out ha fatto da cornice, ieri sera, alla seconda serata dell’Estate di San Martino 2025, regalando al pubblico un evento che sarà ricordato a lungo. Il concerto del cantautore napoletano Tommaso Primo si è rivelato un vero trionfo di emozioni, confermando la. 🔗 Leggi su Casertanews.it