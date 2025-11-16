Tina Cipollari a Verissimo | Gemma non troverà l’amore | Video Mediaset

Tina Cipollari a Verissimo ha parlato della sua vita privata svelando alcuni aneddoti riguardanti la sua famiglia originaria, ma anche sottolineando di essere invecchiata e migliorata. Il suo fisico e il suo carattere sono cambiati in meglio. Tina ha raccontato anche di quanto Gianni Sperti gli sia stato vicino e di come sia bella la loro amicizia. Per finire si è parlato di Gemma. Tina ha raccontato di quella volta in cui l’abbracciò sentendosi davvero vicina a lei, ma ha anche sottolineato che secondo lei non troverà l’amore. Video Mediaset. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Tina Cipollari a Verissimo: “Gemma non troverà l’amore” | Video Mediaset

Scopri altri approfondimenti

#Verissimo: Enrica Bonaccorti, Gabriele Corsi e Tina Cipollari tra gli ospiti Torna anche Evelina Sgarbi per rispondere al padre Vittorio Sgarbi. Ecco tutti gli ospiti del weekend - facebook.com Vai su Facebook

Sarà Tina Cipollari la capopopolo della prima puntata de #LaCorrida Appuntamento a domani in prima serata sul #NOVE Vai su X

Verissimo, Tina Cipollari sull’abbraccio con Gemma Galgani: “Non era un gioco televisivo, non era finto - Verissimo, Tina Cipollari sull’abbraccio con Gemma Galgani: “Non era un gioco televisivo, non era finto. isaechia.it scrive

Uomini e donne, Tina stronca Gemma: 'Non troverà l'amore, non la vuole nessuno' - A Verissimo, Tina ha punzecchiato Gemma sulle sue delusioni d’amore e ha poi ricordato il loro abbraccio in studio: 'Ero sincera' ... Come scrive it.blastingnews.com

Tina Cipollari: «Ho ansia per i miei figli, riesco a dormire solo quando sono tutti e tre a casa. L'amore? Sono single, non ho trovato la persona giusta» - Schietta e sicura di sé, anche se in passato ha rivelato di essere stata completamente l'opposto. Secondo msn.com