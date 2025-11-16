Tifo Sinner la ‘redenzione’ di Bruno Vespa durante la finale contro Alcaraz
La serata dedicata alla grande sfida delle Atp Finals ha acceso l’attenzione di tifosi e appassionati, pronti a seguire ogni dettaglio del confronto tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. L’atmosfera particolarmente intensa ha alimentato anche il dibattito online, dove commenti e reazioni hanno scandito l’andamento del match punto dopo punto. In questo contesto, ogni presa di posizione proveniente dal mondo dei media ha assunto un significato speciale, soprattutto quando arrivata nel cuore della partita. Durante l’incontro, infatti, Bruno Vespa ha sorpreso gli utenti pubblicando un tweet in cui dichiarava di tifare per Sinner, un messaggio condiviso proprio mentre il tennista italiano era ancora impegnato in campo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Contenuti che potrebbero interessarti
C'è anche Luciano #Spalletti a fare il tifo per #Sinner alle #NittoATPFinals Vai su X
Coppa Davis: Sinner 'è difficile avere ogni anno i migliori'. "Non ho mai giocato quella vera, in posti con tifo per altri" #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
“Tifo Sinner”, la ‘redenzione’ di Bruno Vespa - Alla fine, anche Bruno Vespa diventa un ‘carota boy’ e tifa per Jannik Sinner. Lo riporta msn.com
La pace tra Sinner e Bruno Vespa a Le Iene, il giornalista: “Tifo per lui ma doveva giocare la coppa Davis” - In un servizio che andrà in onda nella puntata di oggi, 26 settembre, Stefano Corti incontra il giornalista per chiedergli ... fanpage.it scrive
“Lo tifo, ma deve giocare la Coppa Davis”: Vespa torna ancora su Sinner. E l’azzurro firma una bandiera: “A Bruno, con affetto” - Il giornalista nei giorni scorsi aveva attaccato Jannik Sinner per due volte su X dopo ... Si legge su ilfattoquotidiano.it