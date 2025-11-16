Thuram decisivo con la Francia risposta da leader in Nazionale | domina provoca un autogol e manda un messaggio Spalletti I numeri

di Luca Fioretti Thuram decisivo con la Francia, il centrocampista domina in Azerbaigian: provoca l’autogol, 96 tocchi e 100% dribbling, un segnale top per Spalletti. Arriva la risposta che Luciano Spalletti e tutta la Juventus stavano aspettando. Khéphren Thuram è tornato, e lo ha fatto da protagonista assoluto. Il centrocampista bianconero è stato tra i migliori in campo nella sfida vinta dalla Francia per 1-3 in casa dell’Azerbaigian, una prestazione dominante che spazza via i dubbi sul suo stato fisico e ne conferma la centralità assoluta, anche in prospettiva Juve. Una “gran partita”, come confermano i numeri, che arriva dopo il leggero affaticamento muscolare che lo aveva costretto a saltare il Derby della Mole contro il Torino (finito 0-0 ). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

