Thuram decisivo con la Francia risposta da leader in Nazionale | domina provoca un autogol e manda un messaggio Spalletti I numeri

di Luca Fioretti Thuram decisivo con la Francia, il centrocampista domina in Azerbaigian: provoca l’autogol, 96 tocchi e 100% dribbling, un segnale top per Spalletti. Arriva la risposta che  Luciano Spalletti  e tutta la  Juventus  stavano aspettando.  Khéphren Thuram  è tornato, e lo ha fatto da protagonista assoluto. Il centrocampista bianconero è stato tra i migliori in campo nella sfida vinta dalla Francia per 1-3 in casa dell’Azerbaigian, una prestazione dominante che spazza via i dubbi sul suo stato fisico e ne conferma la centralità assoluta, anche in prospettiva  Juve. Una “gran partita”, come confermano i numeri, che arriva dopo il leggero affaticamento muscolare che lo aveva costretto a saltare il  Derby della Mole  contro il  Torino  (finito  0-0 ). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

