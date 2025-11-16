Un manciata di minuti, nel finale della gara (stra)vinta contro l’Estonia che ha garantito alla Norvegia il posto ai prossimi Mondiali, ad aggiungere l’ultimo tassello ad un mosaico componendo il quale Kristian Thorstvedt ha, in un certo senso, chiuso il cerchio. E chissà che stasera, nella logica di un turnover annunciato da una parte e dall’altra, non possa essere in campo anche al Meazza, contro l’Italia di Rino Gattuso. "Sarebbe bellissimo", aveva detto qualche tempo fa il centrocampista norvegese, riaffacciandosi al campionato dopo un 2025 che lo ha obbligato a ‘lavorare’ parecchio ai margini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Thorstvedt, la nazionale dopo l’infortunio