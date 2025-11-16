di Mauro Munno Thomas: «Mi mancava giocare in attacco. Contenta per l’assist, ora voglio ritrovare.». Le sue dihiarazioni dopo Juventus Women Genoa. (dal nostro inviato) – Thomas ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida tra Juventus Women e Genoa. Le sue dichiarazioni. PARTITA – « Si soddisfatta. Era una partita importante dopo un inizio di stagione dove facciamo un po’ fatica, era importante vincere oggi. Ho avuto la fortuna di iniziare e sono contenta per il risultato, contenta per la prestazione ma è solo l’inizio quindi vogliamo continuare così » RUOLO – « Certamente dopo un anno in cui ho fatto il quinto devo ritrovare un po’ di sensazioni nel giocare più alta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Thomas: «Mi mancava giocare in attacco. Contenta per l’assist, ora voglio ritrovare confidenza con…» – VIDEO