The mighty nein serie animata gratuita disponibile in anticipo su prime video
uscita anticipata e prima visione di The Mighty Nein su Prime Video. La nuova serie animata incentrata sul mondo di Critical Role ha visto un’anticipazione online che ha suscitato grande interesse tra gli appassionati di fantasy per adulti. La prima puntata, disponibile in modo gratuito, permette di approcciarsi alle avventure di un gruppo di personaggi che si trovano a fronteggiare una minaccia di proporzioni epiche. rilascio e distribuzione della serie. disponibilità online e debutto sulla piattaforma. Prime Video ha reso disponibile la prima puntata di The Mighty Nein su YouTube, in modo da ingaggiare immediatamente gli spettatori più curiosi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
