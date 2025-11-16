Terzo eletto presidente nazionale dell' Associazione Italiana Giovani Avvocati | FOTO

Casertanews.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso del 28° Congresso Ordinario dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA), che si è svolto dal 13 al 15 novembre al Centro Congressi Papa Giovanni XXIII di Bergamo, l’avvocato Luigi Bartolomeo Terzo, Consigliere Nazionale della Sezione AIGA di Santa Maria Capua Vetere, è stato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

terzo eletto presidente nazionaleLuigi Bartolomeo Terzo è il nuovo Presidente dell’AIGA: eletto a Bergamo il giovane avvocato di Aversa - Scopri chi è Luigi Bartolomeo Terzo, l'avvocato di Aversa eletto nuovo Presidente AIGA per il biennio 2025- Da casertaweb.com

Bagnale eletto presidente nazionale dell'Aias - Il lucano Giulio Francesco Bagnale è stato eletto presidente nazionale dell'Aias, l'Associazione italiana assistenza spastici. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Terzo Eletto Presidente Nazionale