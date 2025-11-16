Terzo eletto presidente nazionale dell' Associazione Italiana Giovani Avvocati | FOTO
Nel corso del 28° Congresso Ordinario dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA), che si è svolto dal 13 al 15 novembre al Centro Congressi Papa Giovanni XXIII di Bergamo, l’avvocato Luigi Bartolomeo Terzo, Consigliere Nazionale della Sezione AIGA di Santa Maria Capua Vetere, è stato. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Scopri altri approfondimenti
Forum Terzo Settore Liguria: Andrea Rivano riconfermato Portavoce. Eletto anche il nuovo Coordinamento Regionale per il quadriennio 2025-2029 L'Assemblea elettiva svoltasi oggi ha dato un segnale forte di continuità e unità, riconfermando all'unanimità - facebook.com Vai su Facebook
Roberto #Vannacci: "Il 15 maggio 1921 Benito Mussolini viene eletto in Parlamento con i Fasci italiani di combattimento. Fu il terzo deputato più votato d'Italia. La Marcia su Roma non fu un colpo di stato ma "poco più di una manifestazione di piazza. [...]Il fasci Vai su X
Luigi Bartolomeo Terzo è il nuovo Presidente dell’AIGA: eletto a Bergamo il giovane avvocato di Aversa - Scopri chi è Luigi Bartolomeo Terzo, l'avvocato di Aversa eletto nuovo Presidente AIGA per il biennio 2025- Da casertaweb.com
Bagnale eletto presidente nazionale dell'Aias - Il lucano Giulio Francesco Bagnale è stato eletto presidente nazionale dell'Aias, l'Associazione italiana assistenza spastici. Riporta ansa.it