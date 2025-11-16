Terribile schianto sulla Pedemontana tra Bregnano e Lentate | 10 giovani feriti alcuni minorenni Uno è grave

Tragico incidente lungo l’Autostrada A36 Pedemontana Lombarda, dove poco dopo le 5 del mattino più auto si sono scontrate sulla rampa d'accesso, nel tratto compreso tra Bregnao e Lentate sul Seveso, in direzione della Strada Statale 35 dei Giovi. L’impatto è stato particolarmente violento e ha. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Terribile schianto sulla Pedemontana tra Bregnano e Lentate: 10 giovani feriti, alcuni minorenni. Uno è grave

Leggi anche questi approfondimenti

Suv contro auto a Milano, morto il 20enne. Uno dei giovani coinvolti nel terribile schianto in viale Fulvio Testi a Milano è deceduto in ospedale. Articolo nei commenti - facebook.com Vai su Facebook

Incidente sulla Pedemontana tra Bregnano e Lentate: 10 giovani feriti, alcuni minorenni - È avvenuto all’alba di domenica: coinvolte due auto, un ragazzo è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Secondo ilgiorno.it

Disastro stradale nella notte sulla Pedemontana: 10 i feriti, alcuni minorenni - Terribile incidente stradale nella notte sulla Pedemontana, tra gli svincoli di Bregnano- Lo riporta notizie.it

Incidente sulla Pedemontana nella notte, grave un 21enne. Feriti dieci ragazzi - Il tamponamento nel tratto compreso tra gli svincoli di Bregnano- Secondo milano.corriere.it