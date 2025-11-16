terranuova traiana contro la sua bestia nera

Il Terranuova Traiana è pronto ad affrontare la bestia nera Seravezza. I biancorossi non hanno mai vinto nei precedenti incroci con i lucchesi. Nella passata stagione, al Buon Riposo finì 6-1, mentre al ritorno 1-1. Nel campionato 2022-23 all’andata 1-1 e 1-0 per il Seravezza nel retour match del Matteini. "Il Seravezza è una squadra forte - ha spiegato l’allenatore del Terranuova Marco Becattini - e lo dimostrano i numeri. Possiede anche una profonda identità. Credo che ci siano tutti gli ingredienti per fare una gran bella partita". Il trainer potrà contare anche stavolta su Bruni. L’attaccante era uscito dopo 9 minuti nel match con il Grosseto per un fastidio muscolare, ma l’allarme infortunio è rientrato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

