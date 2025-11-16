Terni alberi monumentali | la ‘mappa’ e la tipologia deli arbusti della città A Collescipoli la palma della storia secolare
Un elenco in costante aggiornamento per individuare gli alberi monumentali presenti nella penisola. Secondo quanto riporta il ministero dell’Agricoltura e delle foreste sono 4944 gli arbusti esemplari preservati e tutelati. Il numero potrebbe essere ritoccato qualora arrivassero ulteriori. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Maltempo #Umbria, allagamenti, rami e alberi caduti in strada le principali criticità: dal tardo pomeriggio di ieri #vigilidelfuoco impegnati tra Perugia (foto), in particolare a Ponte S. Giovanni, e Terni. Situazione in miglioramento, 60 interventi svolti dalle squadr Vai su X
ALBERO: ESPLOSIONE LENTISSIMA DI UN SEME Domenica 23 novembre – Cascata delle Marmore ore 11.30 In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi Festeggiamo insieme la vita lenta e meravigliosa degli alberi! Passeggiata alla scop - facebook.com Vai su Facebook
Alberi monumentali in Toscana, tra favole e realtà: dalla quercia delle Streghe che ispirò Pinocchio alla Cipressa sonora - FIrenze, 8 agosto 2025 – Compaiono in antiche favole, resoconti storici, fotografie in bianco e nero, dipinti, tradizioni locali. Secondo lanazione.it