Ternana la ‘scossa’ di Carlo Mammarella | Squadra senza identità La proprietà stimola a dare il massimo

Un silenzio stampa che ‘pesa’ al termine di Sambenedettese-Ternana 0-0. Tecnico e calciatori non si sono presentati nel post partita. Al loro posto il Direttore sportivo Carlo Mammarella ha fatto una disamina piuttosto netta della partita e più in generale del momento vissuto dai rossoverdi. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Altre letture consigliate

Stadio-Clinica. Dopo il ricorso della Regione e l'incontro romano fra la presidente Rizzo e la governatrice Proietti, c'è un altro colpo di scena: la Ternana diffida Palazzo Donini e minaccia azione risarcitoria. Inevitabile pensare sia una conseguenza del nulla di - facebook.com Vai su Facebook

"TERNANA CONGLOMERATI S.N.C. DI QUAGLIOZZI GABRIELLA E DANTE" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Ternana senza identità, Mammarella avverte tutti: “Così non va, siamo tutti in discussione” - Carlo Mammarella analizza il momento difficile della Ternana: mancanza di identità, errori banali e un futuro tutto da chiarire, con Liverani e società pronti a valutare ogni scelta. Lo riporta ternananews.it

Samb-Ternana 0-0, Mammarella: “Squadra senza identità, faremo le nostre valutazioni” - Ternana in silenzio stampa, si presenta Carlo Mammarella nella sala stampa del Riviera delle Palme: “La squadra non ha una sua propria identità. Come scrive ternananews.it

Il DS della Ternana Mammarella: «Pareggio con la Samb giusto. Sono tutti in discussione» - La gara giocata allo stadio Riviera delle Palme non ha visto prevalere una delle due squadre. lanuovariviera.it scrive