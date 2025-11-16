Ternana la ‘scossa’ di Carlo Mammarella | Squadra senza identità La proprietà stimola a dare il massimo

16 nov 2025

Un silenzio stampa che ‘pesa’ al termine di Sambenedettese-Ternana 0-0. Tecnico e calciatori non si sono presentati nel post partita. Al loro posto il Direttore sportivo Carlo Mammarella ha fatto una disamina piuttosto netta della partita e più in generale del momento vissuto dai rossoverdi. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

