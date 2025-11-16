Tensioni nel Cdx su aiuti all'Ucraina i dubbi di Salvini | A Kiev fatti gravi su corruzione serve chiarezza
Continuano le liti nella maggioranza sul sostegno all'Ucraina, dopo lo scandalo corruzione che ha coinvolto il governo di Kiev e personaggi vicini al presidente Zelensky. La Lega frena sull'invio di nuovi aiuti militari all'Ucraina: "Doveroso pretendere chiarezza assoluta e tempestiva". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Gli aiuti militari all'Ucraina creano nuovamente tensioni nel governo, con un botta e risposta tra tra Salvini e Crosetto Vai su X
Tg3. . Gli aiuti militari all'Ucraina creano nuovamente tensioni nel governo, con un botta e risposta tra tra Salvini e Crosetto. - facebook.com Vai su Facebook
Tensioni nel Cdx su aiuti all’Ucraina, i dubbi di Salvini: “A Kiev fatti gravi, su corruzione serve chiarezza” - Continuano le liti nella maggioranza sul sostegno all’Ucraina, dopo lo scandalo corruzione che ha coinvolto il governo di Kiev e personaggi vicini al presidente Zelensky. Riporta fanpage.it
Nuovi aiuti militari all’Ucraina, tensioni nel governo - Il nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina, che il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato “sarà ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com
Tensione nel governo sulle armi all'Ucraina, Salvini: «Niente soldi ai corrotti». Ma Crosetto: «Non giudico per due casi» - Il ministro degli Esteri si schiera con il titolare della Difesa: «Pronto un nuovo pacchetto di aiuti militari per Kiev» ... Secondo msn.com