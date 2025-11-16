Tensioni nel Cdx su aiuti all'Ucraina i dubbi di Salvini | A Kiev fatti gravi su corruzione serve chiarezza

Continuano le liti nella maggioranza sul sostegno all'Ucraina, dopo lo scandalo corruzione che ha coinvolto il governo di Kiev e personaggi vicini al presidente Zelensky. La Lega frena sull'invio di nuovi aiuti militari all'Ucraina: "Doveroso pretendere chiarezza assoluta e tempestiva". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tensioni nel Cdx su aiuti all'Ucraina, i dubbi di Salvini: "A Kiev fatti gravi, su corruzione serve chiarezza" - Continuano le liti nella maggioranza sul sostegno all'Ucraina, dopo lo scandalo corruzione che ha coinvolto il governo di Kiev e personaggi vicini al presidente Zelensky.

tensioni cdx aiuti ucrainaNuovi aiuti militari all’Ucraina, tensioni nel governo - Il nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina, che il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato “sarà ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com

tensioni cdx aiuti ucrainaTensione nel governo sulle armi all'Ucraina, Salvini: «Niente soldi ai corrotti». Ma Crosetto: «Non giudico per due casi» - Il ministro degli Esteri si schiera con il titolare della Difesa: «Pronto un nuovo pacchetto di aiuti militari per Kiev» ... Secondo msn.com

