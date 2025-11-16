Tensioni nel Cdx su aiuti all'Ucraina i dubbi di Salvini | A Kiev fatti gravi su corruzione serve chiarezza

Continuano le liti nella maggioranza sul sostegno all'Ucraina, dopo lo scandalo corruzione che ha coinvolto il governo di Kiev e personaggi vicini al presidente Zelensky. La Lega frena sull'invio di nuovi aiuti militari all'Ucraina: "Doveroso pretendere chiarezza assoluta e tempestiva". 🔗 Leggi su Fanpage.it