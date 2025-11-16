Tennis Sinner | Stagione incredibile Torino uno stadio

Roma, 16 nov. (askanews) – “E’ incredibile. una stagione incredibile. Venire e vincere qua a Torino, davanti al pubblico italiano, è stato fantastico. Prima del torneo non vedevo l’ora. Per me è molto speciale”. Jannik Sinner commenta così a fine partita la sua vittoria alle Atp Finals di Torino. “Senza un team non sarebbe possibile. Celebrare questo torneo dopo due mesi intensi è incredibile – spiega – Con Carlos bisogna giocare al meglio: ho servito bene in certi momenti. Lui è uno di quelli con la migliore risposta nel circuito. È stata una partita durissima. Significa tanto chiudere così la stagione”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

