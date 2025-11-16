Temporale tra Carrara e Avenza | allagamenti e traffico in difficoltà nella serata del 15 novembre

CARRARA — Un violento ma rapido temporale ha colpito la zona di Carrara e Avenza nella serata di sabato 15 novembre, causando allagamenti e disagi alla circolazione. L’evento era stato anticipato dall’ allerta meteo di codice giallo emessa dalla Protezione Civile regionale per rischio temporali forti. Il fronte temporalesco ha attraversato l’area portando rovesci intensi e locali grandinate, in particolare tra Marina di Carrara, via Bertoloni e viale XX Settembre. Diversi automobilisti si sono trovati a circolare con l’acqua che raggiungeva gli sportelli, al punto da dover attendere il miglioramento delle condizioni prima di proseguire. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it © Retemeteoamatori.it - Temporale tra Carrara e Avenza: allagamenti e traffico in difficoltà nella serata del 15 novembre

