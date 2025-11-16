A un anno dalla sua elezione, avvenuta il 4 novembre 2024, il presidente Donald Trump può già vantare un mandato dal carattere storico. Nei suoi primi cento giorni ha emesso un numero record di 143 ordini esecutivi, superando quota 200 entro agosto. Queste direttive — in materia di commercio, immigrazione, relazioni estere e regolamentazione — hanno inaugurato una trasformazione rapida e profonda della governance americana, riflettendo l’approccio massimalista di Trump al processo decisionale. Questo ritmo vertiginoso ha prodotto alcune vittorie significative, in particolare nei campi della riforma fiscale e della regolamentazione dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Tasse giù, IA, deregulation: un anno da SuperTrump e le prossime battaglie