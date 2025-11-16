Taranto agguato in strada | ferito 35enne Nel pomeriggio
Il 35enne è stato ferito mentre era in strada, con un colpo di pistola. In conseguenza dell’agguato in zona Tramontone l’uomo, ferito, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Santissima Annunziata”. Non è in pericolo di vita. L'articolo Taranto, agguato in strada: ferito 35enne Nel pomeriggio proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
