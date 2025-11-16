Tamburini e Corazzi firmano il successo | l’ACF Arezzo ritrova la vittoria contro il Venezia

Nel palcoscenico del “Bruno Nespoli”, l’ACF Arezzo torna a sorridere superando il Venezia per 2-0 nella nona giornata di campionato. Una prova determinata, costruita con lucidità e continuità, che permette alle amaranto di ritrovare i tre punti dopo settimane complesse. A decidere la sfida sono le reti di Tamburini nel primo tempo e di Corazzi allo scadere. L’avvio è subito di marca aretina: Barsali crea il primo pericolo dopo appena un minuto, servendo un cross per Tamburini che però non trova la precisione necessaria. Le amaranto insistono, mantengono il controllo del gioco e al 30’ sfiorano il vantaggio con un colpo di testa di Razzolini a lato di un soffio. 🔗 Leggi su Lortica.it

