Svizzera Svezia crisi senza fine per gli ospiti | anche con Potter non cambia la solfa! Quarta sconfitta in cinque gare Elvetici vicini al Mondiale
Svizzera Svezia, gli scandinavi crollano ancora nonostante il nuovo CT: playoff assicurati ma semifinale contro l’Italia possibile al 25% La Svezia, nonostante l’arrivo del nuovo CT Graham Potter, continua il suo declino nelle qualificazioni mondiali, subendo la quarta sconfitta in cinque partite per mano della solita Svizzera, cinica e ben organizzata. Questo risultato la relega . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
I sorrisi dei protagonisti e gli elogi a tutti i componenti della formazione rossocrociata dopo Svizzera-Svezia tutte le interviste su www.rsi.ch/sport - facebook.com Vai su Facebook
InterNazionali - La Svizzera batte 4-1 la Svezia ed è (quasi) ai Mondiali: 90 minuti per Akanji Vai su X
Spagna e Svizzera quasi ai Mondiali, senza De Bruyne il Belgio fallisce il match point: Italia, le possibili avversarie ai playoff - Qualificazione non aritmetica, ma la differenza reti blinda il biglietto per i mondiali di Spagna e Svizzera. Da sport.virgilio.it
Pagina 1 | Svezia, Gyokeres-Isak non bastano. Furia tifosi contro il ct ex Milan: “Vattene basta**o” - Un solo punto in tre partite, fondo classifica nel girone e qualificazione a rischio per il Mondiale 2026. Lo riporta tuttosport.com
Svezia ancora una volta indigesta per la Svizzera - Dopo la vittoria sui padroni di casa, nel secondo match è arrivato un ko con la Svezia con un netto 8- Lo riporta rsi.ch