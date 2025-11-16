Supplenze docenti 2025 26 | INTERPELLI con scadenza 17 novembre da sostegno primaria a Matematica e Inglese

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo Supplenze docenti 202526: INTERPELLI con scadenza 17 novembre, da sostegno primaria a Matematica e Inglese . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Altre letture consigliate

Nuovi interpelli pubblicati dalle scuole - aggiornamento di sabato 15 novembre - https://www.scuolainforma.news/interpelli-supplenze-docenti-2025-26-le-pagine-degli-uffici-scolastici-con-tutti-gli-avvisi-in-aggiornamento/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAYnJp - facebook.com Vai su Facebook

Supplenze docenti 2025: fino al 31 dicembre ancora possibili nomine da GPS. Pillole di Question Time Vai su X

Bonus docente 2025: slitta a gennaio e importo ridotto per tutti gli insegnanti - Il bonus docente, previsto per settembre, sarà erogato solo a gennaio e con importo ridotto a causa dell’ampliamento della platea dei beneficiari e della ... Si legge su alfemminile.com

Carta del docente 2026, ecco il motivo dei ritardi - La riapertura della Carta del Docente 2026 porta importanti cambiamenti. Da informazionescuola.it

Supplenze docenti 2025: fino al 31 dicembre ancora possibili nomine da GPS. Pillole di Question Time - Nel question time del 10 novembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas ... orizzontescuola.it scrive