Superlega Verona super | Perugia si arrende al tie break ma resta in vetta Piacenza ferma la Lube

Gazzetta.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tie break fatale alla Sir, Verona rilancia la corsa al vertice. Piacenza doma la Lube in tre set. Vincono anche Trento e Cuneo, mentre Cisterna completa la rimonta su Modena che spreca dieci match point. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

