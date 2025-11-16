Superlega imprevedibile | Piacenza batte Civitanova Trento vola Cisterna infinita Cuneo da urlo

La decima giornata di Superlega offre un pomeriggio elettrico, fatto di rimonte furiose, big match ad alta tensione e scenari di classifica che cambiano a ogni scambio. Dalle vittorie nette di Trento e Piacenza, protagoniste di prestazioni solidissime davanti al proprio pubblico, fino ai maratona-match di Cisterna e al colpo pesantissimo di Cuneo a Grottazzolina, il turno mette in mostra una Serie A sempre più imprevedibile. La forbice tra le squadre continua ad assottigliarsi: basta un break, un turno al servizio o un finale punto a punto per ribaltare tutto. Il pomeriggio evidenzia anche alcune tendenze chiare: le big che provano a trovare continuità, le medio-piccole che continuano a strappare punti ovunque e una lotta salvezza che si fa rovente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Superlega imprevedibile: Piacenza batte Civitanova, Trento vola, Cisterna infinita, Cuneo da urlo

