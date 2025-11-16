Super colpo dal Bayern Monaco | la Juve fa sul serio

La Juve sogna il colpo dal Bayern: arrivano nuove conferme direttamente dalla Germania. Tutti i dettagli Inizia a prendere forma la nuova Juventus di Luciano Spalletti. Prima della sosta, il nuovo tecnico bianconero ha di fatto annunciato il passaggio alla difesa a quattro. Luciano Spalletti e Damien Comolli (Foto ANSA) – calciomercato.it Nel frattempo, sul mercato, si parla anche di attaccanti. Nel podcast della ‘BILD’ “Bayern Insider”, infatti, l’autorevole giornalista tedesco Christian Falk ha confermato l’interesse dei bianconeri per Serge Gnabry. L’esterno del Bayern Monaco ha un contratto in scadenza a giugno ed è attenzionato anche dal Liverpool di Slot. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Super colpo dal Bayern Monaco: la Juve fa sul serio

