Sucic Inter il gol del croato contro la Fiorentina è il GOTM del mese di ottobre! Le ultime – VIDEO

Inter News 24 Sucic Inter, il croato è stato scelto dai tifosi nerazzurri come il miglior gol di ottobre. Una perla che ha fatto esplodere San Siro. Minuto 71 di Inter Fiorentina: i nerazzurri stanno vincendo per 1-0, ma la partita è tutt’altro che chiusa. In questa situazione, Petar Sucic decide di risolvere definitivamente il match con una giocata straordinaria. Il centrocampista croato riceve palla da Lautaro al limite dell’area, resiste al contrasto di Mandragora, salta nettamente Comuzzo accarezzando il pallone con la suola e scarica un gran destro sul primo palo: San Siro esplode in un boato di stupore. 🔗 Leggi su Internews24.com

