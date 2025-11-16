Strepitoso Sinner alle Atp Finals | batte in due set Alcaraz e va di nuovo a prendersi il titolo davanti al pubblico in delirio

Una serata incredibile all’Inalpi Arena di Torino. La finale delle Atp Finals tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, rispettivamente il numero 2 e il numero 1 al mondo, si è trasformata in un trionfo per l’idolo di casa, che ha conquistato il titolo in due set con il punteggio di 7-6, 7-5. È stato il settimo confronto del 2025 tra i due. L’azzurro – alla terza finale delle Atp Finals consecutiva — in stagione ha perso quattro delle cinque sfide contro lo spagnolo. Ma non quest’ultima, che è stata ancora una volta l’occasione per assistere a un tennis di altissimo livello. Cinque anni fa l’altoatesino faceva il suo debutto nelle Finals come riserva, subentrando dopo il ritiro di Matteo Berrettini, e oggi trionfa davanti al suo pubblico, diventando simbolo di un tennis italiano sempre più competitivo a livello mondiale. 🔗 Leggi su Open.online