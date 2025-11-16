Strepitoso Sinner alle Atp Finals | batte in due set Alcaraz e va di nuovo a prendersi il titolo davanti al pubblico in delirio
Una serata incredibile all’Inalpi Arena di Torino. La finale delle Atp Finals tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, rispettivamente il numero 2 e il numero 1 al mondo, si è trasformata in un trionfo per l’idolo di casa, che ha conquistato il titolo in due set con il punteggio di 7-6, 7-5. È stato il settimo confronto del 2025 tra i due. L’azzurro – alla terza finale delle Atp Finals consecutiva — in stagione ha perso quattro delle cinque sfide contro lo spagnolo. Ma non quest’ultima, che è stata ancora una volta l’occasione per assistere a un tennis di altissimo livello. Cinque anni fa l’altoatesino faceva il suo debutto nelle Finals come riserva, subentrando dopo il ritiro di Matteo Berrettini, e oggi trionfa davanti al suo pubblico, diventando simbolo di un tennis italiano sempre più competitivo a livello mondiale. 🔗 Leggi su Open.online
Altre letture consigliate
Sinner strepitoso, batte anche De Minaur in due set e vola in finale alle Atp Finals: domani sfiderà uno tra Alcaraz e Auger-Aliassime - facebook.com Vai su Facebook
Felice per Jannik #Sinner, per il suo team, per i suoi genitori e per tutti noi che amiamo questo ragazzo e il suo tennis strepitoso. #SixKingSlam #sixkingsslam2025 Vai su X
Strepitoso Sinner alle Atp Finals: batte in due set Alcaraz e va (di nuovo) a prendersi il titolo davanti al pubblico in delirio - Le Atp Finals 2025 sono l’edizione più ricca mai disputata nella storia di questo torneo ... Scrive open.online
Nell’anno più difficile, il finale più bello: Sinner alle Atp Finals è imbattibile anche per Alcaraz - Sinner conquista Torino per il secondo anno di fila senza perdere neanche un set: il suo gioco è stato letale anche per il numero 1 del mondo | L'analisi ... Come scrive ilfattoquotidiano.it
Sinner da urlo, Alcaraz sconfitto in due set 7-6 7-5: Jannik è di nuovo il padrone delle Atp Finals - Jannik Sinner stacca il pass per la finale delle Atp Finals di Torino e aggiunge un altro tassello alla sua splendida stagione. Lo riporta ilgazzettino.it