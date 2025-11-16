Inter News 24 Stramaccioni, allenatore e commentatore Rai, elogia Pio Esposito in vista della sfida contro la Norvegia, evidenziando il suo percorso. Alla Rai, prima di Italia Norvegia, l’allenatore Andrea Stramaccioni ha parlato di Pio Esposito e della sua continua crescita. In particolare, ha sottolineato l’importanza del giovane centravanti nerazzurro nella Nazionale italiana, con un focus sulla sintonia mostrata con Retegui durante la sua prima esperienza in nazionale. Stramaccioni ha dichiarato: «Gattuso ne cambia 10, tornano i suoi titolarissimi, con Frattesi che sostituisce Tonali. Pio Esposito già contro la Moldavia aveva mostrato grande sintonia con Retegui e stasera giocano loro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Stramaccioni sulla punta nerazzurra: «Pio Esposito titolare? Che storia, già nella scorsa ha mostrato che…»