Stramaccioni sulla punta nerazzurra | Pio Esposito titolare? Che storia già nella scorsa ha mostrato che…
Inter News 24 Stramaccioni, allenatore e commentatore Rai, elogia Pio Esposito in vista della sfida contro la Norvegia, evidenziando il suo percorso. Alla Rai, prima di Italia Norvegia, l’allenatore Andrea Stramaccioni ha parlato di Pio Esposito e della sua continua crescita. In particolare, ha sottolineato l’importanza del giovane centravanti nerazzurro nella Nazionale italiana, con un focus sulla sintonia mostrata con Retegui durante la sua prima esperienza in nazionale. Stramaccioni ha dichiarato: «Gattuso ne cambia 10, tornano i suoi titolarissimi, con Frattesi che sostituisce Tonali. Pio Esposito già contro la Moldavia aveva mostrato grande sintonia con Retegui e stasera giocano loro. 🔗 Leggi su Internews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Lazio, Stramaccioni: "Sarri è il meglio che puoi avere senza Coppe. Dia? Non è una prima punta" Continua qui https://ift.tt/lE0wIqP #lazio #laziopress - facebook.com Vai su Facebook
#Stramaccioni: "Inter e Roma prime: un punto in comune. Nerazzurri più completi di un anno fa, Chivu leader riconosciuto. Ma devono tornare a..." Vai su X
Stramaccioni su Chivu: "Ha già trasmesso tanto. Pio Esposito? Arma a gara in corso" - L'ex allenatore di Inter, Andrea Stramaccioni, analizza in una intervista a La Gazzetta dello Sport il modo in cui Cristian Chivu si sta imponendo nel mondo dei nerazzurri, dopo il suo approdo in ... Si legge su tuttomercatoweb.com