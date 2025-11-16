Stephen King | il racconto breve Mister Yummy diventa un film
Un'altra opera dello scrittore americano è destinata ad avere un adattamento cinematografico, ecco i primi dettagli del nuovo progetto. Le opere di Stephen King continuano a ispirare progetti cinematografici e, mentre nelle sale è approdato The Running Man, Intrinsic Value Films ha ora annunciato lo sviluppo di Mister Yummy. Il progetto si basa su un racconto breve tratto dalla raccolta, pubblicata nel 2015, intitolata Il bazar dei brutti sogni. I primi dettagli del nuovo film A scrivere la sceneggiatura di Mister Yummy sarà Troy Blake, mentre Thomas Mahoney farà parte del team dei produttori. Al centro della trama ci sarà Ollie Franklin, un uomo gay che affronta la sua mortalità, ritrovandosi alle prese con la morte che lo attende. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
