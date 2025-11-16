Star di Stranger Things zittisce un fotografo | cosa è successo davvero sul red carpet e perché è importante

Non è un segreto che Millie Bobby Brown sia cresciuta sotto gli occhi del mondo. Da quando aveva dodici anni, quando il suo volto pallido e la testa rasata di Undici hanno conquistato gli schermi nella prima stagione di Stranger Things, l’attrice britannica ha dovuto fare i conti con una visibilità spietata. Ora che si prepara a dire addio alla serie Netflix che l’ha lanciata, con la quinta e ultima stagione in arrivo, Brown ha dimostrato ancora una volta di non essere disposta a piegarsi alle aspettative altrui. Nemmeno sul red carpet. Durante la première londinese di Stranger Things 5, tenutasi giovedì scorso all’Odeon Luxe Leicester Square, un fotografo ha commesso l’errore di dirle di sorridere. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Star di Stranger Things zittisce un fotografo: cosa è successo davvero sul red carpet (e perché è importante)

News recenti che potrebbero piacerti

L'amata star di Stranger Things ha perso la pazienza sul red carpet - facebook.com Vai su Facebook

Stranger Things, Millie Bobby Brown accusa di molestie la co-star David Harbour: «È stata vittima di bullismo» Vai su X

Stranger Things, i fratelli Duffer rivelano qual è la vera chiave del successo - I fratelli Duffer stanno per salutare definitivamente Hawkins e hanno rivelato qual è, secondo loro, la vera chiave del successo di Stranger Things dopo tutto questo tempo. Si legge su comingsoon.it

La star di Stranger Things e il figlio di Bongiovi sposi in Italia. Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi, gli invitati, la location e le citazioni - Nelle foto Millie indossa un elegante abito da sposa firmato Oscar de la Renta. Da corriereadriatico.it

Stranger Things 4, i Duffer promettono: "Nuove guest star in arrivo" - Nonostante sia ancora lunga l'attesa per Stranger Things 4, gli showrunner della serie, i fratelli Duffer, iniziano a rivelare nuovi ed interessantissimi particolari, tra cui la presenza sul set di ... everyeye.it scrive